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Серена Уильямс отказалась от матча с Шараповой
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Серена Уильямс снялась с матча против Шараповой на Roland Garros 

ТАСС 29 минут назад
Фото: EPA
Американка Серена Уильямс снялась с матча 1/8 финала Roland Garros против россиянки Марии Шараповой, которая теперь выступит в 1/4 финала. Об этом сообщает L`Equipe.
Американская теннисистка снялась из-за повреждения руки. Встреча между Уильямс и Шараповой должна была состояться в понедельник.
В субботу Уильямс в матче третьего круга турнира обыграла немку Юлию Гёргес, посеянную на соревнованиях под 11-м номером. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американки. Ранее в субботу Шарапова обыграла шестую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:2, 6:1 и пробилась в 1/8 финала.
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