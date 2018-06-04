Серена Уильямс отказалась от матча с Шараповой

Американка Серена Уильямс снялась с матча 1/8 финала Roland Garros против россиянки Марии Шараповой, которая теперь выступит в 1/4 финала. Об этом сообщает L`Equipe.
Американская теннисистка снялась из-за повреждения руки. Встреча между Уильямс и Шараповой должна была состояться в понедельник.
В субботу Уильямс в матче третьего круга турнира обыграла немку Юлию Гёргес, посеянную на соревнованиях под 11-м номером. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американки. Ранее в субботу Шарапова обыграла шестую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:2, 6:1 и пробилась в 1/8 финала.