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Уильямс: «Я очень разочарована, потому что люблю играть против Шараповой»
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Уильямс: «Я очень разочарована, потому что люблю играть против Шараповой» 

SPORT24.ru 17 минут назад
Американка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с Открытого чемпионата Франции.
«К сожалению, у меня есть мышечные проблемы. Я не могу нормально подавать. Очень сложно играть, когда ты не можешь исполнить хорошую подачу. В парных встречах я использовала различные варианты поддержки мышц специальными лентами, но это не слишком помогало. Я очень разочарована. Мне пришлось ради этого турнира отказаться от времени с семьей и дочерью. Также я огорчена, потому что люблю играть против Марии Шараповой. Я всегда серьезно настраиваюсь на матчи против нее. Однако я дала себе обещание, что если буду готова менее, чем на 50 процентов, то не выйду на корт», — приводит слова Уильямс официальный твиттер «Ролан Гаррос».
Таким образом, россиянка Мария Шарапова автоматически вышла в четвертьфинал турнира, где ее соперницей станет победительница пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Леся Цуренко (Украина).
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