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Александр Зверев: «Делаем все, чтобы прекратить доминирование Федерера и Надаля»
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Александр Зверев: «Делаем все, чтобы прекратить доминирование Федерера и Надаля» 

SPORT24.ru 1 час назад
Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что в скором времени периоду доминирования Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на турнирах «Большого шлема» придет конец.
«Множество молодых игроков сейчас быстро прогрессируют. Мы все стараемся стать лучше, чтобы подвинуть лидеров мирового рейтинга. Сейчас я вхожу в топ-3 рейтинга, но есть и другие сильные игроки, которые готов заявить о себе. Например, Денис Шаповалов. Он отличный игрок.
Скоро мы увидим, кто из молодых наконец-то станет чемпионом турнира «Большого шлема», а кто готов стать №1 в мире. Сейчас Роджер и Рафаэль доминируют, но мы делаем все возможное, чтобы изменить такое положение дел», — приводит слова Зверева Tennis World.
Сегодня, 5 июня, Зверев сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции против австрийца Доминика Тима.
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