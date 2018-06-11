«Есть один парень, он всегда фаворит»

Рафаэль Надаль сотворил очередное чудо: выиграл одиннадцатый финал Открытого чемпионата Франции. Его соперником в главном матче грунтового сезона был австриец Доминик Тим , встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2. Таким образом Надаль обновил собственный рекорд и стал единственным в мире теннисистом, которому грунтовый турнир Большого шлема покорялся больше десяти раз. О красивом завершении « Ролан Гаррос »-2018 и непростом пути действующей первой ракетки мира — в материале «Ленты.ру»

На Открытом чемпионате Франции-2018 Надаль сыграл семь матчей и шесть из них — на главной теннисной площадке Парижа — корте Филиппа Шатрие. По-другому и быть не могло: звезду такого масштаба должны ставить только на центральные корты.

Сетка теннисисту досталась несложная: по-настоящему серьезный соперник мог ждать его только в полуфинале. Им стал аргентинец Хуан Мартин дель Потро , занимающий пятое место мирового рейтинга. Надаль без труда обыграл его в трех сетах.

В финале Рафаэлю противостоял представитель Австрии Доминик Тим, седьмая ракетка мира. «Это — особенный день, которым я буду наслаждаться. Тим — один из сильнейших игроков в мире на грунте. Надеюсь, что я смогу победить его», — сказал Надаль накануне встречи. В четвертьфинале австрийцу уступил Александр Зверев — третья ракетка мира и один из фаворитов парижского турнира.

Месяцем ранее, в Мадриде, Тим уже побеждал Надаля. Но в этом финале Доминик почти не имел шансов. По ходу матча Надаль постоянно был впереди. Исключением стал момент в третьем сете, когда испанец проиграл подряд два гейма, а после попросил медицинскую паузу из-за проблем с запястьем. К счастью, повреждение оказалось несерьезным, и Рафа смог доиграть матч, все оставшееся время разрабатывая кисть.

Последний гейм заставил болельщиков Надаля понервничать, потому что теннисист пять раз упускал возможность реализовать брейк-пойнт. В шестой раз Тим ошибся, отбив в сетку, и Рафа победно вскинул руки над головой.

Еще в детском возрасте было понятно: у Рафаэля Надаля есть все, чтобы стать выдающимся спортсменом. Он посвящал тренировкам все свободное время, и это, по воспоминаниям отца, даже вредило учебе. Впрочем, родители, которые просили мальчика оставить спорт, вскоре сдались: он нашел смысл жизни.

Несмотря на это, великого теннисиста Надаля все же могло не быть. Дело в том, что, даже будучи в 12-летнем возрасте, Рафа не знал, какой спорт выбрать. Он одновременно талантливо играл и в теннис, и в футбол, и тренеры обеих секций прочили ему фантастическое будущее. В теннисе он побеждал соперников, которые были старше его на четыре, а то и на пять лет, а в футболе считался незаменимым плеймейкером в детской сборной города.

Рафаэль понимал, что невозможно достигнуть вершин, разрываясь между двумя настолько не похожими видами спорта, и выбрал теннис. Федерация тенниса Испании (RFET) предложила ему покинуть Майорку и переехать в Барселону, в тренировочный центр, финансируемый государством, но отец отказался отпускать 14-летнего Надаля. Все расходы на тренировки, форму и ракетки семья оплачивала самостоятельно.

Профессиональный успех пришел к Рафе в 2002 году, когда он дошел до полуфинала юношеского Уимблдона в одиночном разряде. Через год, на первом взрослом турнире Большого шлема — тоже Уимблдоне, испанец стал самым молодым теннисистом, который добрался до третьего круга. С этого момента началась история великого спортсмена, который не устает бить рекорды до сих пор.

Тогда еще никто не мог предположить, насколько трудным будет его путь. Он сам не догадывался о тяжелой аномалии здоровья, как и о том, что станет рекордсменом не только по количеству трофеев, но и по количеству травм. Хотя, как Рафаэль признался в одном из интервью, если бы 20 лет назад ему рассказали о будущем в подробностях, теннис бы он все равно не бросил.

Надаля прозвали богом грунта после того, как с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на этом покрытии. До него история не знала такого успеха. Предыдущий рекорд был установлен аргентинским теннисистом Гильермо Виласом — 53 победы. Рекорд Виласа продержался 29 лет и считался практически недостижимым. За эти два с лишним года без поражений Надаль выиграл 16 грунтовых турниров.

2005 год принес ему первую победу на турнире серии «Большого шлема» (в финале «Ролан Гаррос» он обыграл аргентинца Мариано Пуэрта). В том же году Надаль вошел в десятку лучших теннисистов планеты. С тех пор он ни на неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга.

К 2008 году Надаль имел в активе четыре победы на «Ролан Гаррос» и одну на Уимблдоне. В тот год к нему пришло золото Олимпийских игр в одиночном разряде, а в 2016-м — в парном (вместе с соотечественником Марком Лопесом ).

В 2010-м испанец чуть было не оформил сезонный шлем, в пятый раз выиграв Открытый чемпионат Франции, во второй — Уимблдон, и впервые — Открытый чемпионат США, но уступил в четвертьфинале Australian Open британцу Энди Маррею. На 2018 год Надалю так и не покорились все четыре турнира «Большого шлема» в один сезон.

За карьеру он четырежды становился первой ракеткой мира (2008, 2010, 2013, 2017), выиграл 17 турниров «Большого шлема», одержал 902 победы и заработал более миллиарда долларов призовых.

Однажды на вопрос: «Как не потерять голову от успеха?» — Надаль ответил: «На меня отрезвляюще действуют травмы». Помимо карьерного «Большого шлема», Надаль имеет и своеобразный карьерный анти-шлем: теннисист хотя бы раз снимался из-за травмы с каждого из четырех главных турниров сезона. Вспоминая травмы Рафаэля, любители тенниса каждый раз удивляются, как человек с таким слабым здоровьем мог стать выдающимся чемпионом.

Считается, что Надаль больше других подвержен травмам из-за уникального стиля игры. Испанец действует очень быстро, почти никогда не выходит к сетке и использует плоские, сильные удары. Но дело не только в игровой манере. Когда Рафаэлю было 17, он узнал о тяжелой спортивной аномалии: одна из костей его ступни была неразвита и ломалась при длительных нагрузках. Для теннисиста такой диагноз фатален, ведь в этом виде спорта нужно много бегать и прыгать при подаче. Борьбу с этим недугом Надаль ведет почти всю спортивную жизнь, а Nike даже разработал для него кроссовки с особыми стельками. Но это не помогает, и теннисист травмируется каждый сезон.

Кроме того Надаль имеет слабые суставы предплечья и коленей. В общей сложности проблемы с суставами вынуждали его сняться с турниров в семи сезонах. Каждая травма была для Рафаэля очень болезненной в психологическом плане: по воспоминаниям отца, теннисист замыкался в себе, ни с кем не разговаривал и часто плакал. Подсчитали, что тридцать процентов спортивной жизни Надаль провел в клиниках и реабилитационных центрах. Это не мешало ему с каждым возвращением выигрывать большой турнир, а зачастую — и не один.

Поэтому часто появляются слухи, что Рафаэль принимает допинг, однако подобные предположения еще ни разу не подтверждались. Например, в одном из выпусков французской передачи «Куклы» артист, изображающий Надаля, справил нужду в бак машины на автозаправке, после чего сел за руль, разогнался и сильно превысил скорость. За подобную шутку RFET подала на канал в суд.

В любом виде спорта есть принципиальные соперники, чьи встречи являются классикой. По остроте соперничество Рафаэля Надаля и Роджера Федерера можно сравнить, разве что, с историей Шарапова — Уильямс. Федерер, по мнению многих, считается величайшим теннисистом всех времен, в то время как Надаля называют лучшим игроком на грунте. Аналитики признают, что Рафаэль — самый неудобный соперник для Федерера (в частности, потому, что Роджер не дружит с любимым ударом испанца — форхендом). Испанец шесть раз выигрывал у Федерера в финалах турниров «Большого шлема» и трижды уступал. На данный момент счет личных встреч теннисистов — 15-23 в пользу Рафы. В 2018 году «Ролан Гаррос» остался без участия Федерера, который пропускает грунтовый сезон по состоянию здоровья.

При этом за пределами корта Федерер и Надаль общаются нормально. «Мы с Роджером испытываем друг к другу огромное уважение. Мы очень много играли, сделали много важных вещей для тенниса. У нас всегда были хорошие отношения», — сказал испанец в интервью Eurosport

Надаль вообще не славится конфликтностью. С ним не связаны громкие скандалы на корте: он редко спорит с судьями, не ломает ракеток, не оскорбляет оппонентов. Тем не менее, есть у Надаля раздражающие других теннисистов привычки. Так, Рафаэль очень долго готовится к подаче. Несколько раз он даже получал за это предупреждения судей. Еще Надаль очень суеверен: каждый раз он неторопливо раскладывает вещи перед матчем, причем всегда кладет их логотипами к корту. Это заставляет соперников подолгу ждать его выхода для рукопожатия.