«Есть один парень, он всегда фаворит» 

Рафаэль Надаль сотворил очередное чудо: выиграл одиннадцатый финал Открытого чемпионата Франции. Его соперником в главном матче грунтового сезона был австриец Доминик Тим, встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2. Таким образом Надаль обновил собственный рекорд и стал единственным в мире теннисистом, которому грунтовый турнир Большого шлема покорялся больше десяти раз. О красивом завершении «Ролан Гаррос»-2018 и непростом пути действующей первой ракетки мира — в материале «Ленты.ру».
На Открытом чемпионате Франции-2018 Надаль сыграл семь матчей и шесть из них — на главной теннисной площадке Парижа — корте Филиппа Шатрие. По-другому и быть не могло: звезду такого масштаба должны ставить только на центральные корты.
Сетка теннисисту досталась несложная: по-настоящему серьезный соперник мог ждать его только в полуфинале. Им стал аргентинец Хуан Мартин дель Потро, занимающий пятое место мирового рейтинга. Надаль без труда обыграл его в трех сетах.
В финале Рафаэлю противостоял представитель Австрии Доминик Тим, седьмая ракетка мира. «Это — особенный день, которым я буду наслаждаться. Тим — один из сильнейших игроков в мире на грунте. Надеюсь, что я смогу победить его», — сказал Надаль накануне встречи. В четвертьфинале австрийцу уступил Александр Зверев — третья ракетка мира и один из фаворитов парижского турнира.
Месяцем ранее, в Мадриде, Тим уже побеждал Надаля. Но в этом финале Доминик почти не имел шансов. По ходу матча Надаль постоянно был впереди. Исключением стал момент в третьем сете, когда испанец проиграл подряд два гейма, а после попросил медицинскую паузу из-за проблем с запястьем. К счастью, повреждение оказалось несерьезным, и Рафа смог доиграть матч, все оставшееся время разрабатывая кисть.
Последний гейм заставил болельщиков Надаля понервничать, потому что теннисист пять раз упускал возможность реализовать брейк-пойнт. В шестой раз Тим ошибся, отбив в сетку, и Рафа победно вскинул руки над головой.
Еще в детском возрасте было понятно: у Рафаэля Надаля есть все, чтобы стать выдающимся спортсменом. Он посвящал тренировкам все свободное время, и это, по воспоминаниям отца, даже вредило учебе. Впрочем, родители, которые просили мальчика оставить спорт, вскоре сдались: он нашел смысл жизни.
Несмотря на это, великого теннисиста Надаля все же могло не быть. Дело в том, что, даже будучи в 12-летнем возрасте, Рафа не знал, какой спорт выбрать. Он одновременно талантливо играл и в теннис, и в футбол, и тренеры обеих секций прочили ему фантастическое будущее. В теннисе он побеждал соперников, которые были старше его на четыре, а то и на пять лет, а в футболе считался незаменимым плеймейкером в детской сборной города.
Рафаэль понимал, что невозможно достигнуть вершин, разрываясь между двумя настолько не похожими видами спорта, и выбрал теннис. Федерация тенниса Испании (RFET) предложила ему покинуть Майорку и переехать в Барселону, в тренировочный центр, финансируемый государством, но отец отказался отпускать 14-летнего Надаля. Все расходы на тренировки, форму и ракетки семья оплачивала самостоятельно.
Профессиональный успех пришел к Рафе в 2002 году, когда он дошел до полуфинала юношеского Уимблдона в одиночном разряде. Через год, на первом взрослом турнире Большого шлема — тоже Уимблдоне, испанец стал самым молодым теннисистом, который добрался до третьего круга. С этого момента началась история великого спортсмена, который не устает бить рекорды до сих пор.
Тогда еще никто не мог предположить, насколько трудным будет его путь. Он сам не догадывался о тяжелой аномалии здоровья, как и о том, что станет рекордсменом не только по количеству трофеев, но и по количеству травм. Хотя, как Рафаэль признался в одном из интервью, если бы 20 лет назад ему рассказали о будущем в подробностях, теннис бы он все равно не бросил.
Надаля прозвали богом грунта после того, как с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на этом покрытии. До него история не знала такого успеха. Предыдущий рекорд был установлен аргентинским теннисистом Гильермо Виласом — 53 победы. Рекорд Виласа продержался 29 лет и считался практически недостижимым. За эти два с лишним года без поражений Надаль выиграл 16 грунтовых турниров.
2005 год принес ему первую победу на турнире серии «Большого шлема» (в финале «Ролан Гаррос» он обыграл аргентинца Мариано Пуэрта). В том же году Надаль вошел в десятку лучших теннисистов планеты. С тех пор он ни на неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга.
К 2008 году Надаль имел в активе четыре победы на «Ролан Гаррос» и одну на Уимблдоне. В тот год к нему пришло золото Олимпийских игр в одиночном разряде, а в 2016-м — в парном (вместе с соотечественником Марком Лопесом).
В 2010-м испанец чуть было не оформил сезонный шлем, в пятый раз выиграв Открытый чемпионат Франции, во второй — Уимблдон, и впервые — Открытый чемпионат США, но уступил в четвертьфинале Australian Open британцу Энди Маррею. На 2018 год Надалю так и не покорились все четыре турнира «Большого шлема» в один сезон.
За карьеру он четырежды становился первой ракеткой мира (2008, 2010, 2013, 2017), выиграл 17 турниров «Большого шлема», одержал 902 победы и заработал более миллиарда долларов призовых.
Однажды на вопрос: «Как не потерять голову от успеха?» — Надаль ответил: «На меня отрезвляюще действуют травмы». Помимо карьерного «Большого шлема», Надаль имеет и своеобразный карьерный анти-шлем: теннисист хотя бы раз снимался из-за травмы с каждого из четырех главных турниров сезона. Вспоминая травмы Рафаэля, любители тенниса каждый раз удивляются, как человек с таким слабым здоровьем мог стать выдающимся чемпионом.
Считается, что Надаль больше других подвержен травмам из-за уникального стиля игры. Испанец действует очень быстро, почти никогда не выходит к сетке и использует плоские, сильные удары. Но дело не только в игровой манере. Когда Рафаэлю было 17, он узнал о тяжелой спортивной аномалии: одна из костей его ступни была неразвита и ломалась при длительных нагрузках. Для теннисиста такой диагноз фатален, ведь в этом виде спорта нужно много бегать и прыгать при подаче. Борьбу с этим недугом Надаль ведет почти всю спортивную жизнь, а Nike даже разработал для него кроссовки с особыми стельками. Но это не помогает, и теннисист травмируется каждый сезон.
Кроме того Надаль имеет слабые суставы предплечья и коленей. В общей сложности проблемы с суставами вынуждали его сняться с турниров в семи сезонах. Каждая травма была для Рафаэля очень болезненной в психологическом плане: по воспоминаниям отца, теннисист замыкался в себе, ни с кем не разговаривал и часто плакал. Подсчитали, что тридцать процентов спортивной жизни Надаль провел в клиниках и реабилитационных центрах. Это не мешало ему с каждым возвращением выигрывать большой турнир, а зачастую — и не один.
Поэтому часто появляются слухи, что Рафаэль принимает допинг, однако подобные предположения еще ни разу не подтверждались. Например, в одном из выпусков французской передачи «Куклы» артист, изображающий Надаля, справил нужду в бак машины на автозаправке, после чего сел за руль, разогнался и сильно превысил скорость. За подобную шутку RFET подала на канал в суд.
В любом виде спорта есть принципиальные соперники, чьи встречи являются классикой. По остроте соперничество Рафаэля Надаля и Роджера Федерера можно сравнить, разве что, с историей Шарапова — Уильямс. Федерер, по мнению многих, считается величайшим теннисистом всех времен, в то время как Надаля называют лучшим игроком на грунте. Аналитики признают, что Рафаэль — самый неудобный соперник для Федерера (в частности, потому, что Роджер не дружит с любимым ударом испанца — форхендом). Испанец шесть раз выигрывал у Федерера в финалах турниров «Большого шлема» и трижды уступал. На данный момент счет личных встреч теннисистов — 15-23 в пользу Рафы. В 2018 году «Ролан Гаррос» остался без участия Федерера, который пропускает грунтовый сезон по состоянию здоровья.
При этом за пределами корта Федерер и Надаль общаются нормально. «Мы с Роджером испытываем друг к другу огромное уважение. Мы очень много играли, сделали много важных вещей для тенниса. У нас всегда были хорошие отношения», — сказал испанец в интервью Eurosport.
Надаль вообще не славится конфликтностью. С ним не связаны громкие скандалы на корте: он редко спорит с судьями, не ломает ракеток, не оскорбляет оппонентов. Тем не менее, есть у Надаля раздражающие других теннисистов привычки. Так, Рафаэль очень долго готовится к подаче. Несколько раз он даже получал за это предупреждения судей. Еще Надаль очень суеверен: каждый раз он неторопливо раскладывает вещи перед матчем, причем всегда кладет их логотипами к корту. Это заставляет соперников подолгу ждать его выхода для рукопожатия.
Но если медлительность Рафаэля — штука безобидная, то его высказывания в адрес Марии Шараповой во время ее мельдониевого скандала — вовсе нет. В силу неконфликтности испанца они стали неожиданностью для многих. Сначала он выразил мнение, что россиянка должна понести наказание за порчу репутации мирового тенниса, добавив, что не ожидал от Шараповой такого недостойного поведения. Однако позже, когда поддержку экс-первой ракетке выразили Серена и Винус Уильямс, Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Новак Джокович, он отказался от резких обвинений. Шарапова даже написала в Twitter: «Рафа прислал мне очень хорошее сообщение. Он оказал поддержку, за что я его безмерно уважаю». Надаля уважает не только Шарапова. Перед ним в очередной раз преклонился весь теннисный мир. Рекорд Рафаэля будет держаться еще долго, потому что, во-первых, сам испанец уходить из тенниса не собирается, а во-вторых, более талантливый «грунтовик» либо пока не стал профессионалом, либо еще не родился.