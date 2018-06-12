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Федерер ожидал победы Надаля на «Ролан Гаррос» — 2018
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Федерер ожидал победы Надаля на «Ролан Гаррос» — 2018 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о победе испанца Рафаэля Надаля на "Ролан Гаррос". Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я ожидал, что Рафа выиграет «Ролан Гаррос» и на этот раз. Он снова был настолько хорош на грунтовых соревнованиях перед Открытым чемпионатом Франции, что я ждал его победы. Так что просто произошло то, что и должно было", — цитирует Федерера официальный сайт ATP.
Для 32-летнего Надаля этот титул «Ролан Гаррос» стал уже 11-м.
Ранее экс-первая ракетка мира в составе сборной России Марат Сафин заявил о том, что Надаль и Федерер могут играть до 40 лет из-за застоя в современном теннисе.
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