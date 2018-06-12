Федерер ожидал победы Надаля на «Ролан Гаррос» — 2018

"Я ожидал, что Рафа выиграет «Ролан Гаррос» и на этот раз. Он снова был настолько хорош на грунтовых соревнованиях перед Открытым чемпионатом Франции, что я ждал его победы. Так что просто произошло то, что и должно было", — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Для 32-летнего Надаля этот титул «Ролан Гаррос» стал уже 11-м.