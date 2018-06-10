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Надаль в 11-й раз выиграл Roland Garros
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Надаль в 11-й раз выиграл Roland Garros 

BFM.RU 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Испанец Рафаэль Надаль одержал победу на Roland Garros по теннису — втором в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который прошел на грунтовых кортах Парижа.
В финальном матче 32-летний Надаль, который является первой ракеткой мира, одержал победу над 24-летним австрийцем Домиником Тимом, посеянным на турнире под седьмым номером. Встреча длилась 2 часа и 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2 в пользу испанца, передает ТАСС.
Тим впервые играл в финале турнира серии Большого шлема. Таким образом, австриец показал лучший результат в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее его высшим достижением был выход в полуфинал Roland Garros в 2016-м и 2017-м. Всего в активе австрийца 10 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Надаль в 11-й раз победил на Roland Garros, обновив собственный рекорд. Кроме того, 11 побед в одиночном разряде на одном турнире серии Большого шлема является абсолютным рекордом Открытой эры (с 1968 года). Всего на парижских кортах Надаль выиграл 85 матчей в карьере в одиночном разряде, потерпев только два поражения.
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