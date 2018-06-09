Ещё
Надаль в одиннадцатый раз вышел в финал Roland Garros
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надаль в одиннадцатый раз вышел в финал Roland Garros 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
На открытом чемпионате Франции по теннису определились финалисты мужской одиночной сетки. Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале победил аргентинца Хауна Мартина Дель Потро со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Для Надаля это будет 11-й финал Roland Garros в карьере. Все предыдущие попытки завершались победой испанца.
Соперником Надаля стал Доминик Тим из Австрии, обыгравший итальянца Марко Чеккинато со счетом 7:5, 7:6, 6:1. Австрийский теннисист пробился в финал Roland Garros впервые в карьере.
Напомним, в в женской части турнира трофей
разыграют
румынка Симона Халеп и американка Слоан Стивенс.
Newsru.com: последние новости
Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал Roland Garros Мария Шарапова проиграла в четвертьфинале Roland Garros Депутаты "Единой России" смехом встретили предложение Медведева назначить Мутко вице-премьером по строительству (ВИДЕО)
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин одержал огромную философскую победу»469
Знаменитая теннисистка умерла от рака3
Абрамович отказался продавать «Челси»10
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках4
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию55
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение