Надаль в одиннадцатый раз вышел в финал Roland Garros 

На открытом чемпионате Франции по теннису определились финалисты мужской одиночной сетки. Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале победил аргентинца Хауна Мартина Дель Потро со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Для Надаля это будет 11-й финал Roland Garros в карьере. Все предыдущие попытки завершались победой испанца.
Соперником Надаля стал Доминик Тим из Австрии, обыгравший итальянца Марко Чеккинато со счетом 7:5, 7:6, 6:1. Австрийский теннисист пробился в финал Roland Garros впервые в карьере.
Напомним, в в женской части турнира трофей
разыграют
румынка Симона Халеп и американка Слоан Стивенс.