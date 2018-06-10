Надаль высказался против равных призовых в мужском и женском теннисе

"Я считаю, что даже не стоит делать такие сравнения. Женщины-модели зарабатывают больше, чем мужчины-модели, и никто ничего не говорит по этому поводу.

Почему? Потому что на них больше смотрят, чем на мужчин. В теннисе — аналогично: те, кто привлекает большую аудиторию, зарабатывают больше", — заявил Надаль в интервью Io Donna.

Ранее Надаль обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и вышел в финал Открытого чемпионата Франции.