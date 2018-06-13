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Рафаэль Надаль в 11-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции
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Рафаэль Надаль в 11-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Испанец Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции-2018, в финале обыграв австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.
32-летний Надаль завоевал 17-й титул на турнирах «Большого шлема». Из них 11 раз он выиграл Roland Garros. Также на его счету три титула на US Open, два — на Уимблдоне и один раз он выиграл Australian Open.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 7) — 6:4, 6:3, 6:2
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