Рафаэль Надаль в 11-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции

32-летний Надаль завоевал 17-й титул на турнирах «Большого шлема». Из них 11 раз он выиграл Roland Garros. Также на его счету три титула на US Open, два — на Уимблдоне и один раз он выиграл Australian Open.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 7) — 6:4, 6:3, 6:2