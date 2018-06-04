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Шарапова высказалась о решении Уильямс
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Шарапова расстроена решением Уильямс сняться с Roland Garros 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Россиянка Мария Шарапова расстроена тем, что ее соперница по 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису американка Серена Уильямс решила сняться с соревнований из-за травмы. Об этом рассказала сама россиянка, слова которой приводит журналист Times Стюарт Фрэйзер.
В понедельник перед выходом на матч 1/8 финала против Шараповой Уильямс объявила о снятии с турнира из-за травмы.
"Я с нетерпение ждала матча с [Сереной] Уильямс и очень расстроена, что ей пришлось сняться. Желаю ей скорейшего восстановления и возвращения в тур", — приводит слова Шараповой Фрейзер.
Шарапова и Уильямс провели между собой 21 встречу, в которых россиянка одержала лишь две победы — в финале Уимблдона-2004 и на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в том же году.
Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Он проходит на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд турнира составляет €39,2 млн Соревнования завершатся 10 июня.
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