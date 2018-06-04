Андрей Чесноков: «Шараповой будет проще с Цуренко, чем с Мугурусой»

— Теперь Шарапова — фаворит своей части сетки?

— Давайте возьмем Мугурусу, с которой Мария может встретиться с четвертьфинале. В ее игре все зависит от настроения. То есть, если у испанки будет хорошее настроение, она способна выиграть абсолютно все. Если наоборот — то, соответственно, проиграет. Поэтому шансы Марии оценить сложно. Халеп, которая в одной половине сетки с Шараповой, тоже в блестящей форме. Симона сегодня просто снесла Мертенс. И это, учитывая то, что Элисе сзади делает плотную стенку, которую просто не пробьешь. Поэтому, думаю, что у Мугурусы, Халеп и Шараповой хорошие шансы на итоговую победу.

— Кто для Шараповой лучше в следующем круге — Мугуруса или Цуренко?