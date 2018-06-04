Андрей Чесноков: «Шараповой будет проще с Цуренко, чем с Мугурусой» 

Полуфиналист Открытого чемпионата Франции-1989 Андрей Чесноков — о шансах Марии Шараповой в 1/4 финала Roland Garros. Россиянка сыграет с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
— Теперь Шарапова — фаворит своей части сетки?
— Давайте возьмем Мугурусу, с которой Мария может встретиться с четвертьфинале. В ее игре все зависит от настроения. То есть, если у испанки будет хорошее настроение, она способна выиграть абсолютно все. Если наоборот — то, соответственно, проиграет. Поэтому шансы Марии оценить сложно. Халеп, которая в одной половине сетки с Шараповой, тоже в блестящей форме. Симона сегодня просто снесла Мертенс. И это, учитывая то, что Элисе сзади делает плотную стенку, которую просто не пробьешь. Поэтому, думаю, что у Мугурусы, Халеп и Шараповой хорошие шансы на итоговую победу.
— Кто для Шараповой лучше в следующем круге — Мугуруса или Цуренко?
— Думаю, проще все-таки будет Цуренко. Хотя нельзя не отметить хорошую форму украинки, но Мугуруса все-таки должна ее пройти, — сказал Чесноков (Андрей СИЗЯКИН).