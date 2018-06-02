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Шамиль Тарпищев: «Матч с Плишковой — не показатель силы Шараповой»
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Шамиль Тарпищев: «Матч с Плишковой — не показатель силы Шараповой» 

Спорт-Экспресс 2 июня 2018
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Марии Шараповой над чешкой Каролиной Плишковой (6:2, 6:1) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.
— Шарапова провела лучший матч после возвращения?
— Это не показатель, потому что упорной борьбы не было. Сейчас не можем обсуждать степень напряженности и нервную систему в силу того, что матч удачно сложился. У Марии при упорной игре нет психологической надежности в силу ненаигранности соревнований. Поэтому этот матч — не показатель. Она еще ни одного матча упорного не сыграла.
— А встреча с Ришел Хогенкамп в первом круге?
— Там провал был — семь-восемь геймов. Мария первый сет выиграла — 6:1, потом провалила несколько геймов подряд, а потом опять заиграла, когда уже проигрывала 0:3 в решающем сете.
— Шарапова способна победить на турнире?
— Это не обсуждается вообще. Все может быть при удачном стечении обстоятельств. То, что она еще не в лучшей спортивной кондиции — это однозначно.
— В следующем круге она может встретиться с Гергес или Сереной Уильямс.
— Юлия Гергес для нее проще, чем Серена.
— Американка только-только вернулась на корт после рождения дочери.
— Она у нее не выигрывала лет десять, поэтому есть такой подтекст. И потом, по скорости полета мяча Серена играет быстрее. Думаю, что решающим фактором помимо психологии может оказаться то, что Серена в движении играет хуже, чем до того, как ушла в декрет. (Арман МКРТЧЯН)
Соперница россиянки по четвертому кругу турнира определится сегодня в матче немки Юлии Гергес и американки Серены Уильямс.
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