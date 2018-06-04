Определились все четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Стали известны все четвертьфинальные пары проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде.

Россию на данной стадии турнира представят Дарья Касаткина (14-й номер посева) и Мария Шарапова (28-й), которые сыграют с американкой Слоан Стивенс (10-й) и испанкой Гарбинье Мугурусой (3-й) соответственно.