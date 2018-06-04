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Определились все четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
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Определились все четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде 

Р-Спорт 1 час назад
Стали известны все четвертьфинальные пары проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде.
Россию на данной стадии турнира представят Дарья Касаткина (14-й номер посева) и Мария Шарапова (28-й), которые сыграют с американкой Слоан Стивенс (10-й) и испанкой Гарбинье Мугурусой (3-й) соответственно.
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сыграет с немкой Ангеликой Кербер (12-й), а Юлия Путинцева из Казахстана померится силами с американкой Мэдисон Киз (13-й).
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