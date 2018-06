«Барселона» установила рекорд чемпионатов мира

Сегодня все 32 сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, назвали свои окончательные заявки на турнир. В каждую команду входят по 23 игрока.

"Барселона" стала первым клубом за всю историю, который имеет хотя бы одного игрока в каждой группе чемпионата мира. Напомним, на ЧМ всего восемь групп, в каждой из которых играют четыре сборные.

Barcelona become the first club to have a player in every group at the World Cup 🔵🔴 pic.twitter.com/UYNCntkzLx

— B/R Football (@brfootball) 4 июня 2018 г.

