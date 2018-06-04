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Тарпищев: травма Уильямс дала Шараповой преимущество на «Ролан Гаррос»
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Тарпищев: травма Уильямс дала Шараповой преимущество на «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 4 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение американки Серены Уильямс отказаться от матча против россиянки Марии Шараповой на "Ролан Гаррос". Слова функционера приводит ТАСС.
"Может быть, у Серены действительно травма, ведь накануне она играла в паре и счет в конце был неестественный", — отметил президент ФТР.
Тарпищев также добавил, что Шарапова получила преимущество от такого решения Уильямс.
"В любом случае, для Шараповой такое развитие событий — хорошо. Вероятнее всего, она будет играть с Мугурусой, а это серьезный соперник. Шарапова получила чистый отдых в середине турнира — это позитивно для нее и физически, и психологически", — подчеркнул он.
Ранее американка выразила свое сожаление вынужденным отказом от поединка.
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