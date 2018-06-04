Тарпищев: травма Уильямс дала Шараповой преимущество на «Ролан Гаррос»

"Может быть, у Серены действительно травма, ведь накануне она играла в паре и счет в конце был неестественный", — отметил президент ФТР.

Тарпищев также добавил, что Шарапова получила преимущество от такого решения Уильямс.

"В любом случае, для Шараповой такое развитие событий — хорошо. Вероятнее всего, она будет играть с Мугурусой, а это серьезный соперник. Шарапова получила чистый отдых в середине турнира — это позитивно для нее и физически, и психологически", — подчеркнул он.

Ранее американка выразила свое сожаление вынужденным отказом от поединка.