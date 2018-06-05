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Оценены шансы Касаткиной на «Ролан Гаррос»
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Янчук оценил шансы Касаткиной выйти в 1/2 финала «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью "Газете.Ru" поделился мнением относительно шансов российской теннисистки Дарьи Касаткиной обыграть американку Слоан Стивенс в четвертьфинальном матче "Ролан Гаррос"
"Шансы соперниц 50 на 50. Однако я думаю, что наша спортсменка более стабильна, хорошо удерживает мяч и может иногда остро "взрывать" игру сильными ударами. У Касаткиной есть шанс. Она — очень интересный игрок, который просто так проиграть не может. Ждем интересный поединок. Но предугадать результат трудно", — сказал Янчук.
Полный текст интервью заслуженного тренера РСФСР "Газете.Ru" можно прочитать здесь.
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение своей соперницы по 1/8 финала "Ролан Гаррос" сняться с турнира.
Матч Касаткиной против Стивенс пройдет 5 июня. Примерное начало встречи — 17:00 мск.
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