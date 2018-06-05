Шарапова пожелала Уильямс скорейшего возвращения 

Мария Шарапова прокомментировала снятие Серены Уильямс с Открытого чемпионата Франции. Напомним, Мария Шарапова и Серена Уильямс должны были встретиться между собой в 1\8 финала «Ролан Гаррос». Однако, незадолго до матча американка сообщила, что вынуждена сняться с турнира, поскольку испытывает проблемы с грудной мышцей. Мария Шарапова призналась, что очень ждала матч с Уильямс и пожелала ей выздоровления. «Я очень ждала матч с Сереной и расстроена тем, что ей пришлось сняться с турнира. Хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, она скоро вернется в тур», — прокомментировала Шарапова. Соответственно, Мария Шарапова без борьбы прошла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где сыграет с Гарбинье Мугурусой, которая также пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос» на отказе соперницы. Напомним, в 1\8 финала Мугуруса провела всего два гейма с Лесей Цуренко, после чего украинка из-за травмы была вынуждена прекратить борьбу. Матч между Марией Шараповой и Гарбинье Мугурусой пройдет 6 июня. Напомним, Открытый чемпионат Франции проходит с 27 мая по 9 июня. Призовой фонд турнира $45 840 910.