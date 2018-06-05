Ещё
Рафаэль Надаль: «Все думают, что я, возможно, родился на грунте»
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»

Рафаэль Надаль: «Все думают, что я, возможно, родился на грунте» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль накануне матча четвертьфинала «Rolan Garros» против Диего Шварцмана рассказал, за счет чего ему удается быть лучшим на грунте.
— Все думают, что я тренируюсь на грунте на протяжении всей своей жизни и, возможно, уже родился на нем. Но это не так, — приводит официальный сайт ATP слова Надаля. — В детстве я большую часть времени практиковался на корте с покрытием хард. Да, я играл и на грунте, но харду уделял намного большее внимание. На протяжении моей карьеры моя игра отлично адаптировалась к игре на глине, благодаря чему я достиг великолепных результатов. Однако, лишь упорный труд позволил мне стать одним из лучших игроков на всех покрытиях.
Встреча 1/4 финала турнира между Надалем и Шварцманом пройдет 6 июня и начнется в 12.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс: последние новости
Серена Уильямс получила травму. Матча с Шараповой не будет Украинец Стаховский: "Мои слова о желании задушить русскоговорящих были сказаны в шутку" Елена Брюховец: "Для Серены Уильямс не должно быть исключений"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»8
Медведева рассказала о косяке17
Абрамович наказал Британию619
Шарапова ответила Серене Уильямс35
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
00:45
Заставку к ЧМ-2018 погубил крест
ЧМ по футболу 2018
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение