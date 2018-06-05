Прогнозы и ставки на теннис 5 июня

Александр Зверев вышел в первый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», где сыграет со своим другом Домиником Тимом. Вне зависимости от того, как завершится этот матч, Зверев-младший уже совершил прорыв — победив нашего Карена Хачанова , он пробил потолок из вторых-четвертых кругов на «Шлемах». Зверев вытащил три пятисетовых матча подряд, что с одной стороны придало ему уверенности, а с другой отняло очень много сил. В последнем, против Хачанова, Саша «горел» 1-2 по сетам и 15:40 на своей подаче при счете 2:2, но выстоял, в очередной раз на этом турнире проявив характер. Ну а дальше дрогнул уже Карен. Итог — 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3.

Тим, два последних сезона игравший в полуфинале Открытого чемпионата Франции, подойдет ко встрече более свежим — японец Кеи Нисикори не стал для него серьезной преградой. В первых двух сетах австриец отдал сопернику символические два гейма, затем стал чуть больше ошибаться и подарил сопернику партию, но уже в следующем сете поставил точку — 6:2, 6:0, 5:7, 6:4.

Букмекеры отдают предпочтение именно Тиму. Почему? Он ведет 4-2, причем три из четырех побед одержал на грунте. Хотя последний матч этих ребят завершился в пользу Зверева — дважды по 6:4 в финале Мадрида-2018. Думается, мы станем свидетелями ожесточенной битвы, которая растянется минимум на четыре сета.

Ставка: ТБ 39,5 за 1,85.

Новак Джокович разобрался с опытнейшим испанцем Фернандо Вердаско (6:3, 6:4, 6:2) и в девятый раз подряд стать четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» — это стало повторением рекорда Федерера для главного грунтового турнира в открытую эру.

Серб, который в предыдущем раунде почти 4 часа провозился с другим испанцем Роберто Баутиста-Агутом, победил очень уверенно — Вердаско испытывал проблемы с левой ногой, вызывал врача и навязать борьбу Новаку так и не сумел.

Следующий соперник Джоковича Марко Чеккинато в 1/8 финала остановил бельгийца Давида Гоффена (7:5, 4:6, 6:0, 6:3). 72-й номер рейтинга ATP был очень хорош как на своей подаче, так и на приеме, в то время как Гоффен медленно передвигался и допускал слишком много ошибок.

Еще неделю назад у Чеккинато не было ни одной победы на «Шлемах», а сегодня его ждет дуэль с экс-первой ракеткой мира. Сумеет ли он справиться с волнением и давлением? Считаем, что Марко способен попортить нервы фавориту и ставим на…

Ставка: ТБ 29,5 за 1,67.

13-я ракетка мира Мэдисон Киз в 1/8 финала остановила сенсационную румынку Михаэлу Бузэрнеску (6:1, 6:4), которая до этого вышла в четвёртый круг, обыграв на пути одну из главных фавориток — Элину Свитолину . Бузэрнеску, несмотря на предматчевые расклады, не смогла дать бой Киз, слишком много ошибалась (5 двойных) и просто ужасно сыграла на первой подаче американки, выиграв лишь 5 розыгрышей из 29.

Следующей соперницей Киз станет Юлия Путинцева. Представительнице Казахстана, будем честны, откровенно повезло с сеткой: всего одна сеяная соперница до четвертого матча — Барбора Стрыцова . До «Ролан Гаррос» чешка потерпела восемь поражений подряд, в Париже набрала неплохой ход, но с бывшей россиянкой справиться не смогла. Путинцева лучше держала мяч в корте, здорово подавала (75% попадания первым мячом), не торопилась и выиграла со счетом 6:3, 6:4.

Ранее пути Киз и Путинцевой пересекались лишь раз — на хардовом турнире в Токио в 2016-м теннисистки «бодались» два с половиной часа (6:3, 3:6, 7:6 (9:7) в пользу Юлии). Считаем, что сегодняшний матч пройдет в похожем ключе.

Ставка: ТБ 18,5 за 1,53.

Общий коэффициент — 4,73.