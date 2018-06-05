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13 человек заподозрили в продажных матчах
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13 человек заподозрили в продажных матчах 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Полиция Бельгии задержала 13 человек, которые подозреваются в организации договорных теннисных матчей. Об этом сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры королевства.
"Для проведения допросов задержаны 13 человек. Судебный следователь позже примет решение относительно ареста", — отметили в прокуратуре.
По версии следствия, криминальная группировка, состоящая из граждан Бельгии и Армении, с 2014 года организовывала договорные теннисные матчи. Мошенники подкупали игроков на соревнованиях, где не велась видеосъемка, например, на турнирах серий Futures и Challenger. Полученные денежные средства вывозились за границу.
Как отмечает прокуратура, бельгийские следователи сотрудничали по этому делу с коллегами из Германии, Франции, Нидерландов, Болгарии и Словакии.
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