13 человек заподозрили в продажных матчах

Полиция Бельгии задержала 13 человек, которые подозреваются в организации договорных теннисных матчей. Об этом сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры королевства.

"Для проведения допросов задержаны 13 человек. Судебный следователь позже примет решение относительно ареста", — отметили в прокуратуре.

По версии следствия, криминальная группировка, состоящая из граждан Бельгии и Армении, с 2014 года организовывала договорные теннисные матчи. Мошенники подкупали игроков на соревнованиях, где не велась видеосъемка, например, на турнирах серий Futures и Challenger. Полученные денежные средства вывозились за границу.

Как отмечает прокуратура, бельгийские следователи сотрудничали по этому делу с коллегами из Германии, Франции, Нидерландов, Болгарии и Словакии.