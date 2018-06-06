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Маррэй снялся с турнира в Хертогенбоше
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Маррэй снялся с турнира в Хертогенбоше 

Советский спорт 49 минут назад
47-я ракетка мира Энди Маррэй снялся с турнира ATP в Хертогенбоше, сообщает Sky Sports.
31-летний британец не успел восстановиться после травмы бедра, из-за которой он пропустил почти год.
«К сожалению, я не смогу сыграть, — сказал Маррэй. — Я очень хотел сыграть там в первый раз, но пока не до конца готов к возвращению. Я по-прежнему нацелен на то, чтобы сыграть в ближайшие недели, но я хочу быть готовым к возвращению на 100 процентов».
Отметим, что турнир в Хертогенбоше пройдет с 11 по 17 июня.
Последним на данный момент турниром Маррэя остается Уимблдон, на котором он дошел до четвертьфинала.
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