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Шарапова: дождливое парижское утро напоминает мне об этом фото
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Шарапова: дождливое парижское утро напоминает мне об этом фото 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская теннисистка Мария Шарапова в своём «инстаграме» сообщила, что в Париже утром шёл дождь, и опубликовала фото, сделанное ранее. Накануне пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции на отказе американки Серены Уильямс.
«Дождливое парижское утро. Напоминает мне об этом фото, сделанном на прошлой неделе (или неделей ранее, они все смешались после долгого пребывания в дороге), — написала Шарапова.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции бывшая первая ракетка мира поспорит с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.
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