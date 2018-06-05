Шарапова: дождливое парижское утро напоминает мне об этом фото

Российская теннисистка Мария Шарапова в своём «инстаграме» сообщила, что в Париже утром шёл дождь, и опубликовала фото, сделанное ранее. Накануне пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции на отказе американки Серены Уильямс

«Дождливое парижское утро. Напоминает мне об этом фото, сделанном на прошлой неделе (или неделей ранее, они все смешались после долгого пребывания в дороге), — написала Шарапова.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции бывшая первая ракетка мира поспорит с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.