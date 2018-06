Шарапова поддалась романтике Парижа

Теннисистка Мария Шарапова прогулялась по Парижу и вспомнила, как ходила здесь некоторое время назад.

— Парижское утро. Оно возвращает меня к этой фотографии, сделанной неделю назад (или это было неделей ранее, все смешалось после долгой дороги), — написала в своем Инстаграме Шарапова.

Напомним, россиянка пробилась в четвертьфинал «Rolan Garros» после отказа Серены Уильямс . Следующий матч Шарапова проведет против Гарбинье Мугурусы 6 июня. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

🌧 Parisian morning. Takes me back to this 📸 from last week (or was it a week before that 🤔, they all blend in after awhile on the road)

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 5 Июн 2018 в 12:49 PDT