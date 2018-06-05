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Фернандо Вердаско: «Чтобы одолеть Надаля Джоковичу следует играть лучше, чем против меня»
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Фернандо Вердаско: «Чтобы одолеть Надаля Джоковичу следует играть лучше, чем против меня» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Теннисист Фернандо Вердаско отметил, что если Новак Джокович встретится с Рафаэлем Надалем на «Rolan Garros», то ему нужно будет улучшить свою игру. Отметим, что серб и испанец смогут увидеться только в финале турнира.
Напомним, что Джокович обыграл Вердаско (6:3, 6:4, 6:2) в 1/8 финала «Rolan Garros».
— Чтобы одолеть Рафу в пятисетовом матче Новаку следует играть лучше, чем против меня. Если он начнет поединок так же, как со мной — получит в первой партии 1:6 или 2:6. Рафа не будет допускать ошибки подобные моим, — приводит World Tennis USA слова Вердаско. — В некоторые моменты я видел его физически опустошенным. Все знают, что Джокович уже не на том уровне, что два года назад, но он высококлассный игрок с серьезной историей и заслугами. Именно за счет этого он выигрывает много важных мячей.
В четвертьфинале Джокович встретится итальянцем Марко Чеккинато (игра пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени), а Рафаэль Надаль — с аргентинцем Диего Шварцманом, их матч состоится завтра, начало в 12.00 по Москве.
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