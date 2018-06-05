Гёргес подтвердила своё участие в турнире Moscow River Cup

Одиннадцатая ракетка мира из Германии Юлия Гёргес анонсировала свой визит в столицу России, где она сыграет на турнире Moscow River Cup.

«С нетерпением жду возвращения в Москву в июле», — сообщает Гёргес у себя в Твиттер, прикрепив ссылку на официальную страницу соревнований.