Гёргес подтвердила своё участие в турнире Moscow River Cup 

Одиннадцатая ракетка мира из Германии Юлия Гёргес анонсировала свой визит в столицу России, где она сыграет на турнире Moscow River Cup.
«С нетерпением жду возвращения в Москву в июле», — сообщает Гёргес у себя в Твиттер, прикрепив ссылку на официальную страницу соревнований.
Moscow River Cup — новосозданный турнир, которые впервые пройдёт с 21 по 29 июля. Своё участие в нём уже подтвердила четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина и теннисистки из России Дарья Касаткина, Елена Веснина и Наталья Вихлянцева.