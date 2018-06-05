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Гёргес подтвердила своё участие в турнире Moscow River Cup
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Гёргес подтвердила своё участие в турнире Moscow River Cup 

Чемпионат.com 1 час назад
Одиннадцатая ракетка мира из Германии Юлия Гёргес анонсировала свой визит в столицу России, где она сыграет на турнире Moscow River Cup.
«С нетерпением жду возвращения в Москву в июле», — сообщает Гёргес у себя в Твиттер, прикрепив ссылку на официальную страницу соревнований.
Moscow River Cup — новосозданный турнир, которые впервые пройдёт с 21 по 29 июля. Своё участие в нём уже подтвердила четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина и теннисистки из России Дарья Касаткина, Елена Веснина и Наталья Вихлянцева.
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