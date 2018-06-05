Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, посеянные на Открытом чемпионате Франции в парном разряде под шестым номером, пробились в полуфинал, в двух партиях обыграв словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес (3) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.