Ещё
Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, посеянные на Открытом чемпионате Франции в парном разряде под шестым номером, пробились в полуфинал, в двух партиях обыграв словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес (3) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
За выход в финал «Ролан Гаррос» Крейчикова и Синякова поспорят с победительницами матча Лара Арруабаррена (Испания)/Катарина Среботник (Словения) — Андреа Главачкова (Чехия)/Барбора Стрыцова (Чехия, 2).
Чемпионат.com: последние новости
Тим обыграл А. Зверева и стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос» Хаочин и Чжаосюань вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде Квитова на двух тай-брейках уступила Контавейт и покинула «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам могут добавить минимум три выходных117
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»68
Абрамович наказал Британию622
Медведева рассказала о косяке17
Утвержден состав участников сезона 2018/19
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение