Хаочин и Чжаосюань вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Матч продолжался 1 час 45 минут. Китаянки отметились одним эйсом и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 имевшихся. Их соперницы из Румынии реализовали 5 брейк-пойнтов из 7, не отметившись ни подачами навылет, ни двойными ошибками.