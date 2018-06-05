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Хаочин и Чжаосюань вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Хаочин и Чжаосюань вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Чемпионат.com 1 час назад
Китайская пара Чань Хаочин / Ян Чжаосюань (8) в трёх партиях четвертьфинального матча парного разряда «Ролан Гаррос» расправилась с румынским дуэтом Ирина Бара / Михаэла Бухэрнеску — 6:3, 1:6, 6:4.
Матч продолжался 1 час 45 минут. Китаянки отметились одним эйсом и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 имевшихся. Их соперницы из Румынии реализовали 5 брейк-пойнтов из 7, не отметившись ни подачами навылет, ни двойными ошибками.
Соперницами Хаочин и Чжаосюань по 1/2 финала станет либо первая сеяная пара турнира Тимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция), либо дуэт, посеянный под 13-м номером, Николь Меликар (США) / Квета Пешке (Чехия).
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