Дабровски и Павич вышли в финал микста на «Ролан Гаррос»

Канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич вышли в финал микста на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа. Дабровски и Павич, посеянные под первым номером, в полуфинале обыграли дуэт Катарина Среботник (Словения)/Сантьяго Гонсалес (Мексика) со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 1 минуту. Соперники Дабровски и Павича определятся в матче между восьмым дуэтом турнира Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/ Роберт Фара (Колумбия) и второй парой посева Юнжань Чань (Китайский Тайбэй)/ Иван Додиг (Хорватия).