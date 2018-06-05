Дабровски и Павич вышли в финал микста на «Ролан Гаррос» 

Канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич вышли в финал микста на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на кортах Парижа.
Дабровски и Павич, посеянные под первым номером, в полуфинале обыграли дуэт Катарина Среботник (Словения)/Сантьяго Гонсалес (Мексика) со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 1 минуту.
Соперники Дабровски и Павича определятся в матче между восьмым дуэтом турнира Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Роберт Фара (Колумбия) и второй парой посева Юнжань Чань (Китайский Тайбэй)/Иван Додиг (Хорватия).