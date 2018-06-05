Мектич и Пейя вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Мектич и Пейя дважды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 14. На счету Бопанны и Роже-Васслена 4 эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.