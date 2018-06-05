Roland Garros. Зверев и Джокович покидают «Большой шлем»

Седьмая ракетка Roland Garros Тим играл против второго «сеяного» русского немца Зверева-младшего и оказался сильнее в трех партиях — 6:4, 6:2, 6:1. Пробелы в грунтовой подготовке Зверева были видны уже во время матча с россиянином Кареном Хачановым, но наш теннисист не смог победить экс-соотечественника.

Итальянец Чеккинато, который не входит в число «сеяных» игроков в Париже, а в рейтинге АТР стоит на скромном 72-м месте, играл с экс-первой ракеткой мира сербом Джоковичем. Теннисист из Италии сумел переупрямить возвращающегося в лидеры тура соперника в четырех партиях — 6:3, 7:6, 1:6, 7:6.