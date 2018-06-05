Ещё
Roland Garros. Зверев и Джокович покидают «Большой шлем»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Roland Garros. Зверев и Джокович покидают «Большой шлем» 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире «Большого шлема», определились первые участники полуфиналов в состязании мужчин. Или стали Доминик Тим и Марко Чеккинато, заставившие зачехлить ракетки Александра Зверева и Новака Джоковича.
Седьмая ракетка Roland Garros Тим играл против второго «сеяного» русского немца Зверева-младшего и оказался сильнее в трех партиях — 6:4, 6:2, 6:1. Пробелы в грунтовой подготовке Зверева были видны уже во время матча с россиянином Кареном Хачановым, но наш теннисист не смог победить экс-соотечественника.
Итальянец Чеккинато, который не входит в число «сеяных» игроков в Париже, а в рейтинге АТР стоит на скромном 72-м месте, играл с экс-первой ракеткой мира сербом Джоковичем. Теннисист из Италии сумел переупрямить возвращающегося в лидеры тура соперника в четырех партиях — 6:3, 7:6, 1:6, 7:6.
Вести.Ru: последние новости
Новак Джокович пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Украинский теннисист признался в ненависти к русскому языку Серена Уильямс: автобиография Шараповой основана на слухах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Турция сыграли вничью45
Россиянам могут добавить минимум три выходных128
Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе2
Медведева рассказала о косяке18
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»72
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение