Букмекеры назвали фаворита встречи между Марией Шараповой и Сереной Уильямс. Напомним, соперницы сойдутся между собой в 1\8 финала Открытого чемпионата Франции. Мария Шарапова постепенно набирает ход после своей дисквалификации. Так, на турнире в Мадриде россиянка добралась до четвертьфинала. На турнире в Риме Шарапова финишировала за шаг до финала турнира, уступив в полуфинале Симоне Халеп. На «Ролан Гаррос»-2018 Шарапова провела три встречи, обыграв на пути к 1\8 финала Хогенкамп, Векич и Плишкову. Серена Уильямс, в свою очередь, также старается вернуть свою прежнюю форму после беременности. Однако, на предыдущих турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами американка не смогла порадовать своих болельщиков яркой игрой и вылетала на ранних стадиях. На Открытом чемпионате Франции Серена Уильямс также провела три встречи, где одержала победу над Кристиной Плишковой, Эшли Барти и Юлией Геркес. За всю карьеру Мария Шарапова и Серена Уильямс провели между собой 21 поединок. За представительницей США остались 19 побед, и дважды побеждала Шарапова. Специалисты букмекерских контор фаворитом противостояния называют Серену Уильямс. На ее победу предлагается коэффициент 1.6. Шансы Марии Шараповой на победу оценили коэффициентом 2.1.