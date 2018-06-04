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Букмекеры назвали фаворита встречи Мария Шарапова — Серена Уильямс
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Букмекеры назвали фаворита встречи Мария Шарапова — Серена Уильямс 

Vprognoze.ru 4 июня 2018
Фото: Vprognoze.ru
Букмекеры назвали фаворита встречи между Марией Шараповой и Сереной Уильямс. Напомним, соперницы сойдутся между собой в 1\8 финала Открытого чемпионата Франции. Мария Шарапова постепенно набирает ход после своей дисквалификации. Так, на турнире в Мадриде россиянка добралась до четвертьфинала. На турнире в Риме Шарапова финишировала за шаг до финала турнира, уступив в полуфинале Симоне Халеп. На «Ролан Гаррос»-2018 Шарапова провела три встречи, обыграв на пути к 1\8 финала Хогенкамп, Векич и Плишкову. Серена Уильямс, в свою очередь, также старается вернуть свою прежнюю форму после беременности. Однако, на предыдущих турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами американка не смогла порадовать своих болельщиков яркой игрой и вылетала на ранних стадиях. На Открытом чемпионате Франции Серена Уильямс также провела три встречи, где одержала победу над Кристиной Плишковой, Эшли Барти и Юлией Геркес. За всю карьеру Мария Шарапова и Серена Уильямс провели между собой 21 поединок. За представительницей США остались 19 побед, и дважды побеждала Шарапова. Специалисты букмекерских контор фаворитом противостояния называют Серену Уильямс. На ее победу предлагается коэффициент 1.6. Шансы Марии Шараповой на победу оценили коэффициентом 2.1.
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Шарапова пожелала Уильямс скорейшего возвращения Букмекеры назвали фаворита встречи Мария Шарапова – Серена Уильямс Шарапова сыграет с Плишковой в третьем раунде «Rolan Garros»
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