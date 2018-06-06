Маррей снялся с турнира в Хертогенбоше и рискует не сыграть на Уимблдоне 

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не сыграет на турнире в голландском Хертогенбоше. Как сообщается на официальном сайте турнира, Маррей снялся с соревнований, так как не успел восстановиться после операции на бедре.
”К сожалению, я не буду готов сыграть в Хертогенбоше. Я все еще нацелен сыграть в ближайшие недели, но я хочу быть готовым на 100% к моменту возвращения”, — заявил Маррей.
Свой последний официальный матч Маррей провел почти год назад. В июле 2017 года он уступил американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона. В январе он Турнир в Хертогенбоше пройдет с 11 по 17 июня. Также под вопросом остается участие Маррея в турнире в Лондоне (18-24 июня) и на Уимблдоне (2-15 июля).