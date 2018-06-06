Маррей снялся с турнира в Хертогенбоше и рискует не сыграть на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не сыграет на турнире в голландском Хертогенбоше. Как сообщается на официальном сайте турнира, Маррей снялся с соревнований, так как не успел восстановиться после операции на бедре.

”К сожалению, я не буду готов сыграть в Хертогенбоше. Я все еще нацелен сыграть в ближайшие недели, но я хочу быть готовым на 100% к моменту возвращения”, — заявил Маррей.