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Маррей снялся с турнира в Хертогенбоше и рискует не сыграть на Уимблдоне
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Маррей снялся с турнира в Хертогенбоше и рискует не сыграть на Уимблдоне 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не сыграет на турнире в голландском Хертогенбоше. Как сообщается на официальном сайте турнира, Маррей снялся с соревнований, так как не успел восстановиться после операции на бедре.
”К сожалению, я не буду готов сыграть в Хертогенбоше. Я все еще нацелен сыграть в ближайшие недели, но я хочу быть готовым на 100% к моменту возвращения”, — заявил Маррей.
Свой последний официальный матч Маррей провел почти год назад. В июле 2017 года он уступил американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона. В январе он  Турнир в Хертогенбоше пройдет с 11 по 17 июня. Также под вопросом остается участие Маррея в турнире в Лондоне (18-24 июня) и на Уимблдоне (2-15 июля).
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