Гарбинье Мугуруса: «Не считаю себя фавориткой в матче с Шараповой»

Теннисистка Гарбинье Мугуруса накануне встречи 1/4 финала «Rolan Garros» с Марией Шараповой заявила, что не считает себя фаворитом пары, и отметила схожую с россиянкой манеры игры.

— Мария провела очень хорошие матчи. Я не играла против нее какое-то время, но сейчас с нетерпением жду нашей встречи, — приводит World Tennis USA слова Мугурусы. — Не считаю себя фавориткой. Ожидается очень интересный матч, как и любой другой четвертьфинал. В матче против Плишковой Шарапова играла великолепно. Мария играет мощно и агрессивно, но и мой теннис примерно такого же плана. Отметим, что теннисистки трижды играли друг с другом. Все встречи закончились в пользу россиянки.

Матч между Мугурусой и Шараповой пройдет сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени.