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Гарбинье Мугуруса: «Не считаю себя фавориткой в матче с Шараповой»
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Гарбинье Мугуруса: «Не считаю себя фавориткой в матче с Шараповой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Теннисистка Гарбинье Мугуруса накануне встречи 1/4 финала «Rolan Garros» с Марией Шараповой заявила, что не считает себя фаворитом пары, и отметила схожую с россиянкой манеры игры.
— Мария провела очень хорошие матчи. Я не играла против нее какое-то время, но сейчас с нетерпением жду нашей встречи, — приводит World Tennis USA слова Мугурусы. — Не считаю себя фавориткой. Ожидается очень интересный матч, как и любой другой четвертьфинал. В матче против Плишковой Шарапова играла великолепно. Мария играет мощно и агрессивно, но и мой теннис примерно такого же плана. Отметим, что теннисистки трижды играли друг с другом. Все встречи закончились в пользу россиянки.
Матч между Мугурусой и Шараповой пройдет сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени.
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