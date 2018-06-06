Ещё
Навратилова рассказала, кому отдает предпочтение в матче Шараповой и Мугурусы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Навратилова рассказала, кому отдает предпочтение в матче Шараповой и Мугурусы 

SPORT24.ru 1 час назад
Экс-первая ракетка мира и многократная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от четвертьфинала ”Ролан Гаррос” между россиянкой Марией Шараповой и испанкой Гарбинье Мугурусой.
«Нужно отдать преимущество Гарбинье. Она не так давно побеждала здесь. Она намного моложе, у нее свежие ноги. Тем не менее, Мария дважды становилась здесь чемпионкой и, безусловно, знает, как играть на этих кортах. Фактически сейчас это ее лучший турнир «Большого шлема», хотя когда-то она говорила, что не может играть на грунте», — цитирует Навратилову Sport360.
Напомним, Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2012 и 2014 годах, Мугуруса — в 2016 году.
SPORT24.ru: последние новости
Уильямс: "Я очень разочарована, потому что люблю играть против Шараповой" Джокович: «Не доволен своей игрой с Мунаром на «Ролан Гаррос» Украинский теннисист Стаховский: "Готов задушить за русскую речь! Шутка!"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе15
Россиянам могут добавить минимум три выходных129
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»74
Медведева рассказала о косяке19
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение