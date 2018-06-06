Навратилова рассказала, кому отдает предпочтение в матче Шараповой и Мугурусы

Экс-первая ракетка мира и многократная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от четвертьфинала ” Ролан Гаррос ” между россиянкой Марией Шараповой и испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Нужно отдать преимущество Гарбинье. Она не так давно побеждала здесь. Она намного моложе, у нее свежие ноги. Тем не менее, Мария дважды становилась здесь чемпионкой и, безусловно, знает, как играть на этих кортах. Фактически сейчас это ее лучший турнир «Большого шлема», хотя когда-то она говорила, что не может играть на грунте», — цитирует Навратилову Sport360.

Напомним, Шарапова выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2012 и 2014 годах, Мугуруса — в 2016 году.