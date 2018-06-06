Ещё
Мюррей снялся с турнира в Хертогенбосе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мюррей снялся с турнира в Хертогенбосе 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Экс-первая ракетка мира британец Энди Мюррей не успел восстановиться к старту травяного сезона и снялся с турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), сообщается на официальном сайте соревнований.
«К сожалению, я не буду готов сыграть в Хертогенбосе. Я по-прежнему нацелен сыграть в ближайшие недели, но я хочу быть готовым на 100% к тому моменту, когда вернусь», — заявил Мюррей.
Ранее СМИ сообщали, что Мюррей может также не сыграть на турнире в Лондоне (18-24 июня) и на Уимблдоне (2-15 июля).
Британец не играл в официальных матчах с тех пор, как уступил американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона в июле 2017 года, в январе он перенес операцию на бедре.
LiveSport.Ru: последние новости
Тарпищев: Не думаю, что Серена отказалась бы играть, если бы была в порядке Надаль: Джокович — один из лучших в истории тенниса Уильямс назвала Шарапову фаворитом их встречи на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»77
Абрамович наказал Британию623
Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе15
Матч Аргентины и Израиля отменили из-за Месси
Россиянам могут добавить минимум три выходных129
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение