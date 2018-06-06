Мюррей снялся с турнира в Хертогенбосе

Экс-первая ракетка мира британец Энди Мюррей не успел восстановиться к старту травяного сезона и снялся с турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), сообщается на официальном сайте соревнований.

«К сожалению, я не буду готов сыграть в Хертогенбосе. Я по-прежнему нацелен сыграть в ближайшие недели, но я хочу быть готовым на 100% к тому моменту, когда вернусь», — заявил Мюррей.

Ранее СМИ сообщали, что Мюррей может также не сыграть на турнире в Лондоне (18-24 июня) и на Уимблдоне (2-15 июля).