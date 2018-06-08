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Хэмилтон объяснил разницу в доходах Шараповой и Уильямс
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Разницу в доходах Шараповой и Уильямс объяснили цветом кожи 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон посчитал несправедливой разницу в доходах спортсменов между мужчинами и женщинами, а также людьми с разным цветом кожи. Об этом сообщает Racefans.
Хэмилтону не понравилось, что в текущем списке ста самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes нет ни одной женщины:
«Я не в курсе разницы заработков, но все это говорит нам, в каком мире мы живем. Нет причин, по которым женщины не могут получать больше».
Гонщик добавил, что расовая и половая принадлежность не должна мешать спортсменам зарабатывать. Он привел пример теннисистки Серены Уильямс, экс-первой ракетки мира и 23-кратной победительницы турниров Большого шлема, не попавшей в список Forbes: «Серена входит в тройку лучших спортсменов всех времен и превосходит многих — если не всех — в этом списке. Все это просто показывает, что мы по-прежнему живем в каменном веке». Хэмилтон также посчитал неправильным, что россиянка Мария Шарапова, при меньшем количестве спортивных достижений, многие годы имела гораздо больший доход, чем Уильямс.
В списке Forbes Льюис Хэмилтон занял наивысшую позицию из гонщиков F1. С годовым доходом в 51 миллион долларов он стал 12-м.
По данным Forbes, в 2015 году Мария Шарапова заработала 29,7 миллионов долларов и заняла первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток мира. Доход Серены Уильямс в том же году составил 24,6 миллионов. В 2016 году доходы Шараповой резко упали из-за мельдониевого скандала.
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