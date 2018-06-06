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Новак Джокович о поражении от Чеккинато: «С самого старта мне было тяжело»
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Новак Джокович о поражении от Чеккинато: «С самого старта мне было тяжело» 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Теннисист Новак Джокович после поражения в 1/4 финала «Rolan Garros» от Марко Чеккинато 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13) отметил, что игра давалась ему тяжело с самого начала.
— Чеккинато играл великолепно, отдаю ему должное и поздравляю с отличным выступлением, — приводит Tennis World USA слова Джоковича. — С самого старта мне было тяжело. Увы, я потратил какое-то время на то, чтобы прибавить, плюс мне поначалу мешало небольшое повреждение. Потом, когда я разогрелся и вошел в игру, стало лучше. Жаль, что я не смог использовать свои шансы в четвертом сете, когда вел 4:1 и заработал несколько брейк-пойнтов. Я думал, что все в этой партии в моих руках, но он сумел отыграться.
В полуфинале турнира Чеккинато сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который в трех сетах переиграл немца Александра Зверева — 6:4, 6:2, 6:1.
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