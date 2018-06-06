Новак Джокович о поражении от Чеккинато: «С самого старта мне было тяжело»

— Чеккинато играл великолепно, отдаю ему должное и поздравляю с отличным выступлением, — приводит Tennis World USA слова Джоковича. — С самого старта мне было тяжело. Увы, я потратил какое-то время на то, чтобы прибавить, плюс мне поначалу мешало небольшое повреждение. Потом, когда я разогрелся и вошел в игру, стало лучше. Жаль, что я не смог использовать свои шансы в четвертом сете, когда вел 4:1 и заработал несколько брейк-пойнтов. Я думал, что все в этой партии в моих руках, но он сумел отыграться.