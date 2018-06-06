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Букмекеры оценили шансы Шараповой победить Мугурусу на «Ролан Гаррос»
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Букмекеры оценили шансы Шараповой победить Мугурусу на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Мария Шарапова (28) 6 июня поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой за выход в полуфинал «Ролан Гаррос».
Согласно котировкам, у россиянки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Марии оценивается коэффициентом 2.05, победа с форой «+2,5» гейма — 1.70. Если Гарбинье Мугуруса сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.75. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.05. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.25. Рейтинг букмекеров от «Чемпионата»: поставь оценку каждому оператору и выбери лучшего из лучших.
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