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Эрбер и Маю вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Эрбер и Маю вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Чемпионат.com 3 часа назад
Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, посеянные на «Ролан Гаррос» в парном разряде под шестым номером, пробились в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Максимо Гонсалеса и чилийца Николаса Джарри со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
За выход в финал Открытого чемпионата Франции Эрбер и Маю поспорят с хорватом Николой Мектичем и представителем Австрии Александром Пейей, посеянными под восьмым номером. Турнир завершится 9 июня.
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