Ещё
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс 

Рамблер 2 часа назад
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос», передает ТАСС.
В четвертьфинальном поединке Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 1:6. В полуфинале Мугуруса встретится с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и немкой Ангелик Кербер.
Мария Шарапова была посеяна на турнире под 28-м номером, Гарьбинье Мугуруса — под третьим. Это была четвертая очная встреча двух спортсменок, в трех из них победу одерживала российская теннисистка.
>> «Я больше никогда не проиграю этой сучке»
В 1/8 «Ролан Гаррос» Шарапова должна была провести встречу с Сереной Уильямс, но американская спортсменка снялась с турнира из-за травмы.
Комментарии39
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Марадона госпитализирован3
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ150
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»78
Украина пошла на крайние меры по ЧМ в России4
Скандалы на ЧМ: «Средний палец» Эффенберга
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение