Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс

В четвертьфинальном поединке Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 1:6. В полуфинале Мугуруса встретится с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и немкой Ангелик Кербер

Мария Шарапова была посеяна на турнире под 28-м номером, Гарьбинье Мугуруса — под третьим. Это была четвертая очная встреча двух спортсменок, в трех из них победу одерживала российская теннисистка.