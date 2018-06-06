Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс 

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос», передает ТАСС.
В четвертьфинальном поединке Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 1:6. В полуфинале Мугуруса встретится с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и немкой Ангелик Кербер.
Мария Шарапова была посеяна на турнире под 28-м номером, Гарьбинье Мугуруса — под третьим. Это была четвертая очная встреча двух спортсменок, в трех из них победу одерживала российская теннисистка.
В 1/8 «Ролан Гаррос» Шарапова должна была провести встречу с Сереной Уильямс, но американская спортсменка снялась с турнира из-за травмы.