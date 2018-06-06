Додиг и Латиша — вторые финалисты «Ролан Гаррос» в миксте

Представительница Китайского Тайбэя Латиша Чань (2) и хорват Иван Додиг (2) стали вторыми участниками финала « Ролан Гаррос »–2018 в смешанном парном разряде. Они обыграли немку Анну-Лену Грёнефельд (8) и колумбийца Роберто Фару (8) — 4:6, 7:5, 10:8.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Латиша и Додиг выполнили 2 эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету Грёнефельд и Фары 1 подача навылет, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся.