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Додиг и Латиша — вторые финалисты «Ролан Гаррос» в миксте
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Додиг и Латиша — вторые финалисты «Ролан Гаррос» в миксте 

Чемпионат.com 1 час назад
Представительница Китайского Тайбэя Латиша Чань (2) и хорват Иван Додиг (2) стали вторыми участниками финала «Ролан Гаррос»–2018 в смешанном парном разряде. Они обыграли немку Анну-Лену Грёнефельд (8) и колумбийца Роберто Фару (8) — 4:6, 7:5, 10:8.
Матч продолжался 1 час 38 минут. Латиша и Додиг выполнили 2 эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету Грёнефельд и Фары 1 подача навылет, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся.
За титул Латиша и Додиг поспорят с парой, посеяной под первым номером — канадкой Габриэлой Дабровски и хорватом Мате Павичем.
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