Ещё
Шарапова с разгромом вылетела из розыгрыша «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова с разгромом вылетела из розыгрыша «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 6 июня 2018
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с испанкой Гарбинье Мугурусу, сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась час и 12 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу испанской спортсменки.
Шарапова допустила шесть двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт.
В активе Мугурусы два эйса. Кроме того, она дважды допустила ошибку при подаче и реализовала пять брейков из 12-ти.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале испанка сыграет с победителем противостояния Симона Халеп (Румыния) — Анжелика Кербер (Германия).
Теннис. "Ролан Гаррос". 1/4 финала Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мария Шарапова (Россия) — 6:2, 6:1
Газета.Ru: последние новости
Серена Уильямс отказалась от матча с Шарповой на "Ролан Гаррос" Шарапова прокомментировала свою неудачу на "Ролан Гаррос" Российские теннисистки впервые с 2000 года возглавят рейтинг WTA в парном разряде
Комментарии  Ещё 64 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию108
Газзаев благословил Путина в прямом эфире78
Россия пробила дно рейтинга FIFA266
Сборная России оказалась дешевле Салаха35
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко1
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол Гандбол
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение