Шарапова с разгромом вылетела из розыгрыша «Ролан Гаррос» 

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с испанкой Гарбинье Мугурусу, сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась час и 12 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу испанской спортсменки.
Шарапова допустила шесть двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт.
В активе Мугурусы два эйса. Кроме того, она дважды допустила ошибку при подаче и реализовала пять брейков из 12-ти.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале испанка сыграет с победителем противостояния Симона Халеп (Румыния) — Анжелика Кербер (Германия).
Теннис. "Ролан Гаррос". 1/4 финала Гарбинье Мугуруса (Испания) — Мария Шарапова (Россия) — 6:2, 6:1