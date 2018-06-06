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Симона Халеп стала последней полуфиналисткой Roland Garros
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Симона Халеп стала последней полуфиналисткой Roland Garros 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире «Большого шлема», определились все полуфиналистки в женском одиночном разряде. Последней стала первая ракетка состязаний румынка Симона Халеп, победившая немку Ангелику Кербер.
Матч представительницы Румынии с «посеянной» под номером №12 Кербер получился весьма затяжным. Немка выиграла первую партию на тай-брейке — 7:6 (7:2) и заставила нервничать и саму соперницу, и ее поклонников. Но Халеп сумела быстро выйти из состояния «грогги» и в двух следующих сетах не составила сопернице ни шанса — 6:3, 6:1.
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