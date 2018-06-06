Симона Халеп стала последней полуфиналисткой Roland Garros

На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире «Большого шлема», определились все полуфиналистки в женском одиночном разряде. Последней стала первая ракетка состязаний румынка Симона Халеп, победившая немку Ангелику Кербер.

Матч представительницы Румынии с «посеянной» под номером №12 Кербер получился весьма затяжным. Немка выиграла первую партию на тай-брейке — 7:6 (7:2) и заставила нервничать и саму соперницу, и ее поклонников. Но Халеп сумела быстро выйти из состояния «грогги» и в двух следующих сетах не составила сопернице ни шанса — 6:3, 6:1.