Симона Халеп второй год подряд вышла в финал Roland Garros

ПАРИЖ, 7 июня. / ТАСС /. Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в полуфинале Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 26-летней румынки. Мугуруса, которая на стадии четвертьфинала обыграла россиянку Марию Шарапову , была посеяна под третьим номером. 24-летняя испанка является победительницей Открытого чемпионата Франции 2016 года. В финале Халеп сыграет с победительницей другого полуфинала, в котором сыграют американки Слоан Стивенс (10) и Мэдисон Киз (13). Халеп не побеждала на турнирах серии Большого шлема. Третий раз в карьере румынка вышла в финал Открытого чемпионата Франции. В 2014 году она проиграла Шараповой, а в 2017 году — латвийке Елене Остапенко Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.