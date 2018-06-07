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Симона Халеп второй год подряд вышла в финал Roland Garros
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Симона Халеп второй год подряд вышла в финал Roland Garros 

ТАСС 13 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в полуфинале Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 26-летней румынки. Мугуруса, которая на стадии четвертьфинала обыграла россиянку Марию Шарапову, была посеяна под третьим номером. 24-летняя испанка является победительницей Открытого чемпионата Франции 2016 года.
В финале Халеп сыграет с победительницей другого полуфинала, в котором сыграют американки Слоан Стивенс (10) и Мэдисон Киз (13).
Халеп не побеждала на турнирах серии Большого шлема. Третий раз в карьере румынка вышла в финал Открытого чемпионата Франции. В 2014 году она проиграла Шараповой, а в 2017 году — латвийке Елене Остапенко.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
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