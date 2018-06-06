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Roland Garros. Шарапова проиграла Мугурусе «в одну калитку»
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Roland Garros. Шарапова проиграла Мугурусе «в одну калитку» 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
На втором в сезоне турнире теннисного «Большого шлема», Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже, не осталось российских спортсменов в основной сетке одиночного разряда. Последней покинула состязания Мария Шарапова, проигравшая в 1/4 финала.
Шарапова, которая на парижских кортах Roland Garros была «посеяна» под номером №28, встречалась в четвертьфинале с испанкой Гарбинье Мугурусой, третьей ракеткой соревнований. Игра у россиянки откровенно не получилась: она взяла у соперницы всего три гейма в двух партиях — 2:6, 1:6.
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