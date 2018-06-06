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Шарапова ответила на высказывания Серены Уильямс
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Шарапова отреагировала на высказывания Серены Уильямс об ее автобиографии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на слова американки Серены Уильямс о том, что россиянка в своей биографии уделила ей слишком много внимания. По мнению Шараповой, если бы она проигнорировала Уильямс-младшую, то это "было бы странно", передает "Советский спорт".
"Было бы странно, если бы я не упомянула кого-то, с кем встречалась много раз. Думаю, в мире много автобиографий, особенно в мире спорта, которые не говорят о соперничестве с кем-либо. Мы провели много матчей. Некоторые из них были для меня определяющими. Было бы странно, если бы я ничего не написала о ней. Все бы стали задавать мне вопросы", — цитирует Шарапову Daily Express.
Также российская теннисистка отметила, что вся информация, предоставленная в ее автобиографии, является достоверной.
Ранее сообщалось, что Шарапова проиграла Гарбинье Муругусе со счетом 2:6, 1:6.
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