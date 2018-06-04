Ещё
Журналист, спросивший С. Уильямс о красоте Шараповой, извинился за сексизм
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналист, спросивший С. Уильямс о красоте Шараповой, извинился за сексизм 

Чемпионат.com 4 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Журналист издания Inside Tennis Magazine Билл Симонс принёс извинения после того, как его обвинили в сексизме. Поводом для критики стал вопрос Симонса американке Серене Уильямс. Журналист спросил её, не боится ли она соблазнительной внешности россиянки Марии Шараповой, с которой Уильямс предстоит сыграть в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Также представитель журнала предположил, что американка хочет быстрее вернуться домой к своей дочери.
Пользователи в соцсетях раскритиковали Симонса, посчитав подобный вопрос дискриминационным. В результате журналист извинился за неудачную реплику.
«Я приношу извинения, если мой неуклюжий вопрос показался негативным в отношении Серены или создал впечатление поддержки Дональда Трампа. Я очень уважаю Серену. Всю свою жизнь я боролся с расизмом, сексизмом и гомофобией», — написал в своём «твиттере» Симонс.
В 2004 году Симонс интервьюировал Трампа, нынешнего президента США. Тогда Трамп заявил, что считает плечи Шараповой соблазнительными. Симонс во время пресс-конференции С. Уильямс напомнил американке об этих словах Трампа.
Чемпионат.com: последние новости
Янчук: рано Шараповой выигрывать «Большие шлемы», она ещё должна пуд соли съесть Главачкова и Стрыцова вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде Кербер обыграла Богдан и встретится с Бертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева рассказала о предательстве12
Чичерину наказали за Донбасс58
Шарапова ответила на высказывания Серены Уильямс1
Россию спасет только чудо8
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс54
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение