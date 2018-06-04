Ещё
Шарапова получила соперницу после отказа Уильямс играть с ней
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова получила соперницу после отказа Уильямс играть с ней 

Lenta.ru 4 июня 2018
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала соперницей россиянки Марии Шараповой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Мугуруса в матче 1/8 финала с Лесей Цуренко победила в первых двух геймах, после чего украинская спортсменка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги.
Шарапова и Мугуруса сыграют 6 июня. За день до этого на корт выйдет еще одна россиянка Дарья Касаткина, которой будет противостоять американка Слоан Стивенс. В 1/8 финала Касаткина оказалась сильнее второй ракетки мира Каролин Возняцки — 7:6, 6:3.
Шарапова должна была встретиться с американкой Сереной Уильямс, однако та решила сняться с турнира из-за травмы грудной мышцы. По ее словам, повреждение не давало ей нормально выполнять подачу. Россиянка отметила, что разочарована отказом соперницы выходить на корт и пожелала ей быстрого выздоровления.
Последние новости
Раскрыты планы по приему Украины в НАТО Ефремов: Крымский мост надо отдать Украине Раскрыты причины роста цен на бензин
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева рассказала о предательстве12
Чичерину наказали за Донбасс58
Шарапова ответила на высказывания Серены Уильямс1
Россию спасет только чудо8
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс54
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение