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Анна Чакветадзе: «Не думаю, что победа над Сереной — главная цель Шараповой»
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Анна Чакветадзе: «Не думаю, что победа над Сереной — главная цель Шараповой» 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Экс-пятая ракетка мира, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе выразила мнение, что Мария Шарапова еще сможет выиграть турнир «Большого шлема». Россиянка дошла до 1/4 финала Roland Garros, где уступила Гарбинье Мугурусе в двух сетах, взяв лишь три гейма — 2:6, 1:6.
— Верите, что Шараповой, после всего, что она пережила, еще удастся выиграть турнир «Большого шлема»?
— Будет сложно, но я, честно говоря, верю. Если проанализировать последних победителей, то и Елена Остапенко, и Слоан Стивенс — проходимые для Марии соперницы. Просто нужно, чтобы все хорошо сложилось. Важна удача. Выиграть большой турнир можно только, если помимо хорошей физической формы тебе будет везти. Вот Серена не вышла — и Маша немного выпала из ритма. Хотя Мугуруса была в аналогичной ситуации.
— А Серену Марии когда-нибудь обыграть удастся?
— Непонятно. Но я не думаю, что это главная цель для Шараповой. Она должна готовиться не к матчам с Сереной, а к победам, вне зависимости от того, кто находится на другой стороне корта. И чем чаще она будет побеждать, тем больше у нее будет уверенности. Возможно, тогда ее будет уже не остановить. Набирать очень сложно, но зато потом все переворачивается. Мы уже не раз видели такое в исполнении Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Серены Уильямс. Когда они разыгрываются — тяжело всем. Главное Марии — дотерпеть до этого момента. (Владимир ИВАНОВ)
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Мария Шарапова: "Если бы я ничего не написала о Серене, было бы странно" Шарапова проиграла Мугурусе в 1/4 финала Roland Garros, взяв лишь 3 гейма Фернандо Вердаско: "Чтобы одолеть Надаля Джоковичу следует играть лучше, чем против меня"
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