Анна Чакветадзе: «Видно, что Шарапова прогрессирует»

Экс-пятая ракетка мира, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе поделилась впечатлениями от поражения Марии Шараповой в матче 1/4 финала Roland Garros против Гарбинье Мугурусы. Шарапова уступила в двух сетах, взяв лишь три гейма — 2:6, 1:6.

— Удивились, что Шарапова проиграла Габринье Мугурусе практически без борьбы?

— К сожалению, борьбы действительно не получилось. Но Шарапова не любит играть в таких погодных условиях. Плюс по известным причинам предыдущий матч она пропустила, что могло сказаться на тонусе. Вместе с этим просто блестяще сыграла Мугуруса. Ошибок с ее стороны было минимум. Даже при всем желании придраться не к чему. У нее получалось все. Было ощутимо, насколько ей комфортно на корте.

— Против такой Мугурусы у Шараповой объективно были хоть какие-то шансы?

— Сегодня, как мы видели, шансов не было.

— Испанка теперь — главный фаворит турнира?

— Сложно сказать. Она — очень непредсказуемая девушка. Может проиграть в первом круге, а может победить на турнире «Большого шлема». При этом мелкие турниры она выигрывает не так часто. Понятно, что, когда у Мугурусы идет игра — она очень опасный соперник. Но не факт, что в следующем матче она будет выглядеть так же, как сегодня. Плюс соперник в полуфинале будет другой — Симона Халеп не так сильно и плоско бьет. Может, она сможет затянуть ее в свой теннис.

С Шараповой же в начале матча они выглядели как сестры-близнецы. Разве что Мугуруса двигалась быстрее. У Марии ноги были вялые. И это сыграло свою роль.

— Четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — хороший результат для Шараповой?

— Да, конечно. Она легко обыграла Плишкову, например. Хотя грунтовый сезон получился для Марии непростым. Вместе с тем для человека, который выигрывал турниры «Большого шлема», любой другой результат, кроме повторения этого успеха — неудача. Даже поражение в финале. Но видно, что Шарапова прогрессирует. В начале сезона она вылетала в первых кругах, а теперь дошла до четвертьфинала в Париже. Заметно, что она прибавила и в игре. Хотя от совершенства еще далека.

— Сотрудничество с Томасом Хогдстедом пошло ей на пользу?